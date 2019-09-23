محطات محرجة للفنان ماجد المهندس في السعودية..معجبات يطاردنه عقب حفل احياه في حائل .. والاخير يفر بمساعدة رجال الامن “فيديو”

2019/09/23 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات: يس عراق ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها الفنان العراقي ماجد المهندس الى احراجات من قبل معجباته خلال حفلات أقامها في مدن سعودية مختلفة.هذه المرة في مدينة حائل السعودية ظهر المهندس في مقطع مصور وهو يركض صوب رجال الامن مرتديا الزي العربي حيث يحاول الهرب من معجبات قمن بمطاردته عقب انتهاء حفل احياه […]

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