2019/09/23 | 17:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيبة تنذر المتجاوزين حتى مطلع الأسبوع المقبل لإزالتها #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 20Lq7t7CwQw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيبة تنذر المتجاوزين حتى مطلع الأسبوع المقبل لإزالتها #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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