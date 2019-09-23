رئيس مستشاري الحلبوسي: التصويت على هيئة الصناعات الحربية خطوة لدعم الامن الاقتصادي وسيادة البلد

2019/09/23 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عد كامل الدليمي رئيس مستشاري رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، التصويت على قانون هيئة الصناعات الحربية، انعطافة كبيرة لدعم الأمن الاقتصادي وسيادة البلد، فضلا عن انها خطوة باتجاه ترصين الامن وديمومة الامدادات.

وقال الدليمي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "التصويت على قانون هيأة الصناعات العسكرية يعد انعطافة كبيرة لدعم الأمن الاقتصادي الوطني، ودعم سيادة البلد بالظروف الطارئة وتوفير الدعم اللوجستي للقطعات العسكرية في الظروف الاعتيادية والطارئة".

واضاف "لقد نجح مجلس النواب العراقي في تحقيق منجز كبير على مستوى دعم الامن السيادي للعراق من خلال التصويت على قانون هيأة الصناعات الحربية، ويُعد هذا القانون من الانجازات الكبيرة التي تحققت في العراق بعد دراسة مستفيضة لواقع الصناعات الحربية خاصة بعد تعرض العراق للهجمة الشرسة على ايدي داعش الظلالة ومارافقها من عمليات عسكرية لأغراض التصدي".

وتباه "لم تكن حينها الاستحضارات مستوفية لمعركة طويلة الأمد من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والأعتدة، لذا كان لابد من اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتجنب ماحصل سابقاً"، موضحا ان "الخطوة الاستباقية للبرلمان في اقرار القانون هي خطوة باتجاه ترصين الامن العسكري والحفاظ على ديمومة الامدادات، تحسباً لأي طارىء وتُعد خطوة استباقية لمواجهه اي عدوان قد يهدد العراق وشعبه الأبي".

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