بارزاني لقائد عسكري غربي: داعش مازال يمثل تهديداً كبيراً.. نلمس ايجابية من بغداد

2019/09/23 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين وفداً عسكرياً أمريكياً برئاسة قائد العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة اللواء إريك تـ.هيل والوفد المرافق له.خلال اللقاء، تطرق رئيس حكومة إقليم كوردستان الى مخاطر التهديدات الارهابية، وقال: "ما زال تنظيم داعش يمثل تهديداً كبيراً في بعض مناطق العراق، وإنه يعيد تنظيم صفوفه لشن الهجمات".كما أشار رئيس الحكومة الى وجود تعاون أمني بين قوات البيشمركة والقوات العراقية، بالقول "هناك تنسيق أمني جيد مع القوات العراقية لمواجهة تهديدات داعش".وبشأن العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، قال رئيس الحكومة "لمسنا إشارات ايجابية من جانب بغداد للبت في المشاكل العالقة على اساس الدستور".بدوره أشاد قائد العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة اللواء إريك تـ.هيل، بالتنسيق السائد بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وقال "نحيي التنسيق الموجود بين قوات اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، لأنه ضروري في استتباب الأمن بشكل أكثر".وابدى الجنرال الامريكي استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم بهذا الصدد.

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