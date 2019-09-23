القبض على مدير خزينة بابل السابق فور وصوله العراق

2019/09/23 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأفاد مصدر مطلع في محافظة بابل، الاثنين، بأن قوة أمنية اعتقلت مدير الخزينة السابق في المحافظة بعد دخوله إلى العراق.وقال المصدر لـ”كلكامش برس”، إن “قوة أمنية اعتقلت مدير خزينة بابل السابق حمزة جواد كاظم الدليمي من باب منزله لدى مجيئه إلى العراق لزيارة عائلته”.واكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الدليمي موقوف الان في أحد سجون المحافظة بابل”.وصدر سابقا أمر قبض بحق الدليمي بتهمة اختلاس أموال الدولة.

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