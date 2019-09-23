لجنة الاقتصاد والاستثمار تستضيف السفير الياباني

2019/09/23 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداستضافت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، سفير اليابان في العراق ناوفومي هاشيموتو.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة تلقته “كلكامش برس”، ان “الاجتماع جرى برئاسة النائب احمد سليم الكناني رئيس اللجنة وحضور اعضائها، وناقش اللقاء العديد من المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، منها قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، فضلا عن تسهيل عمل الشركات اليابانية في العراق”.

من جانبه أكد هاشيموتو رغبة الكثير من الشركات اليابانية المختصة الاستثمار بمجال الطاقة للعمل في العراق.

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