التوقيع على ثماني اتفاقات ومذكرات تفاهم بين العراق والصين

2019/09/23 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، التوقيع على ثماني اتفاقات ومذكرات تفاهم في ختام المباحثات بين العراق والصين.وقال لمكتب في بيان ان “الحكومتين العراقية والصينية وقّعتا في بكين اليوم، ثمانية اتفاقات ومذكرات تفاهم بحضور وإشراف رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، في ختام جولة المباحثات الموسعة بين […]

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