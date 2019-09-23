2019/09/23 | 17:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
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بعد عملية “الدمج” .. الهجرة تعلن إغلاق 4 مخيمات للنازحين في نينوى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، إغلاق أربعة مخيمات للنازحين في محافظة نينوى وإعادة سكانها إلى ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بعد عملية “الدمج” .. الهجرة تعلن إغلاق 4 مخيمات للنازحين في نينوى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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