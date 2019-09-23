بعد عملية “الدمج” .. الهجرة تعلن إغلاق 4 مخيمات للنازحين في نينوى

2019/09/23 | 17:20

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، إغلاق أربعة مخيمات للنازحين في محافظة نينوى وإعادة سكانها إلى ...

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