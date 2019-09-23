ناحية العظيم لـ

2019/09/23 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أكد مدير ناحية السد العظيم شمال ديالى عبد الجبار العبيدي، اليوم الاثنين، ان "مدارس ناحية العظيم غير جاهزة لإستقبال العام الدراسي الجديد كونها

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