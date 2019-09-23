2019/09/23 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن مدير القسم الخامس التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، سيرغي بيسيدا، اليوم الاثنين، أن الاستخبارات الأمريكية متورطة بنقل مقاتلي جماعة تنظيم "داعش" الإرهابي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما حقيقة نقل أجهزة الاستخبارات الأمريكية مسلحي داعش إلى أفغانستان؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما حقيقة نقل أجهزة الاستخبارات الأمريكية مسلحي داعش إلى أفغانستان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).