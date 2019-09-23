بارزاني يتأسف ويحث اتحاد علماء الدين الاسلامي بكوردستان لـ”دور مهم”

2019/09/23 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني الاحد، مقر اتحاد “علماء الدين الاسلامي في كوردستان” بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسه.

واستذكر بارزاني، دور والده الزعيم الكوردي البارز في تأسيس الاتحاد، ودور علماء الدين في ثورة ايلول والتضحيات التي قدموها”.

إلا ان بارزاني تأسف لما وصفه بالانحراف الذي يحصل وقال “دين الاسلام دين سلام ومحبة، فداعش والارهاب اقدموا على اكبر خيانة تجاه الدين، قتلوا واحرقوا الناس”.

وقال، “يجب ان يأخذ الاتحاد دوره المهم ويقدم للناس التوعية الا يفصلوا بين الدين والوطن، فالمؤمن يحب وطنه، والوطني يحب دينه”.

من جانبه اشار رئيس الاتحاد عبدالله سعيد ويسي، خلال اللقاء الى مساهمات الاتحاد في النضال الكوردي والحركة التحررية.

واكد ان الاتحاد تأسس لابعاد الافكار الارهابية المتعصبة وخلق حالة التسامح بين شعب كوردستان.

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