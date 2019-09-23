مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي

2019/09/23 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/موقع الاتجاه

صوت مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، على مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

كما شهدت الجلسة انتخاب النائب خالد الجشعمي نائبا لرئيس لجنة النزاهة، وانتخاب عبد الامير المياحي مقرراً للجنة، وتضمن الجلسة أداء قاسم الاعرجي لليمين الدستورية كنائب في المجلس.

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