تحالف الفتح : هيئة الصناعات الحربية ستكون هيئة مستقلـة لانتاج الاسلحـة والذخيرة لجميع تشكيلات القوات الامنية

2019/09/23 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتلة تحالف الفتح ان هيئة الصناعات الحربية ستكون مستقلة لانتاج الاعتدة والاسلحة لجميع صنوف وتشكيلات القوات المسلحة العراقيـة .وقال النائب عن التحالف محمد الدراجي في موتمر صحفي مشترك مع النائب احمد الاسدي ان ” مجلس النواب انجز قانون هيئة الصناعات الحربية وهو قانون مهم ، حيث ستكون هيئة الصناعات الحربية مستقلة لانتاج الاعتدة […]

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