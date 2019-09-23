2019/09/23 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الاثنين، مع السفير الامريكي في العراق ماثيو تولر سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “العبادي استقبل في مكتبه السفير الامريكي في بغداد السيد ماثيو تولر والوفد المرافق له”.واضاف “جرى خلال اللقاء مناقشة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبادي يبحث مع السفير الامريكي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يبحث مع السفير الامريكي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يبحث مع السفير الامريكي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).