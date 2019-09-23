ماجد الشمري - أيوب..الرهان الجائر وجدلية الايمان والتجديف(2).

2019/09/23 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجد_الشمري من هو ايوب؟.سؤال تعددت الرؤى والاراء حوله،وتضاربت الفرضيات والتخمينات بصدده،وطالت حتى حقيقة وجوده الواقعي التاريخي.فهل كان شخصا حقيقيا عاش فعلا،وحمل اسم ايوب؟!.وعلى افتراض وجوده،فمن كان؟.فهل كان:وليا من اولياء الله؟.ام كان مجرد رجلا من الوجهاء او العامة؟رجلا تقيا صالحا،مشهورا بالغنى والسخاء.اكان ايوب نبيا من انبياء العهد القديم-الانبياء الصغار-؟.دين آخر هو الاسلام،يعده نبيا،وكما ورد في القرآن:ين......

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