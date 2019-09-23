2019/09/23 | 17:35

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بالصور ..



تدمير عجلتين ومضافتين لداعش الارهابي في قاطع الجزيرة

اعلنت قيادة عمليات الجزيرة تنفيذ عملية في صحراء الجزيرة شرق نهر

الفرات بواسطة الطائرات المروحية مع قوة محمولة جوا بقيادة اللواء

الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة واثمرت العملية عن حرق

عجلتين لداعش في مناطق امطكعان وثويلي مع حرق مضافتين كانت تستغلها

الجماعات الإرهابية كمأوى لهم

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