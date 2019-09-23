مسؤول أمني يكشف تفاصيل اطلاق النار قرب الجبهة التركمانية في اربيل

2019/09/23 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول امني في اربيل ، الاثنين، عن تفاصيل اطلاق النار بالقرب من الجبهة التركمانية في المحافظة.

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