2019/09/23 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير قسم التحديات الجديدة والتهديدات بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، اليوم الاثنين، أن خروج الإرهابيين الأجانب من سوريا والعراق إلى بلدان ومناطق أخرى أصبح واضحاً بشكل متزايد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تكشف عن الدول التي ينتقل إليها الإرهابيون من سوريا والعراق ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تكشف عن الدول التي ينتقل إليها الإرهابيون من سوريا والعراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).