استشهاد احد خبراء المتفجرات خلال معالجة عبوة في بعقوبة

2019/09/23 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الاثنين، باستشهاد احد خبراء المتفجرات خلال معالجة عبوة في مدينة بعقوبة.

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