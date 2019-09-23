شرطة الغابات في السليمانية تقتص لطائر .. اعتقال شخص اصطاد “اللقلق” المهاجر بسلاح رشاش “صور”

2019/09/23 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات: يس عراق اعتقلت شرطة الغابات في السليمانية شخصا اقدم على اصطياد طائر “اللقلق” المهاجر ببندقية كلاشينكوف.وقال المتحدث باسم شرطة الغابات والبيئة العقيد هيمن كمرخان ، إن إحدى الدوريات تمكنت من اعتقال متهم قرب ناحية سنكاو في قضاء جمجمال متهم باصطياد طائر اللقلق المهاجر.وأضاف كمرخان انه تم ضبط سلاح رشاش من نوع كلاشينكوف […]

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