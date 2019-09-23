بالوثيقة.. نص قرار محكمة الجنايات بخصوص قضية عدنان درجال

2019/09/23 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدرت محكمة جنايات الرصافة حكمها في قضية تزوير اوراق ترشح النجم الدولي السابق عدنان درجال، لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، التي جرت في وقت سابق.

وقضت محكمة جنايات الرصافة على أمين سر اتحاد الكرة صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير بالحبس لمدة سنة و6 اشهر بخصوص قضية التزوير الخاصة ب‍عدنان درجال.

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