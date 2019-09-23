2019/09/23 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في السليمانية… احتفلا بزواجهما في “المزابل” احتجاجاً على زيادة التلوث بالمدينة (صور)

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