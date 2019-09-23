مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم غدٍ الثلاثاء

2019/09/23 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مجلس النواب جلسته الى يوم غدٍ الثلاثاء الساعة الواحدة بعد الظهر./انتهى

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