بيطرة كربلاء تكمل تلقيح 53000 رأس بقرى وتباشر بحملة تلقيح الاغنام والماعز

2019/09/23 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ عبدالله عدنانشرع المستشفى البيطري في كربلاء بحملة تلقيحات ضد الأمراض المستوطنة في العراق لحماي الثروة الحيوانية والحفاظ على نسبة السيطرة على انتشار هذه الأمراض التي ربما تسبب خطر على صحة الإنسان.

وقال مدير المستشفى البيطري وسام عبد الرسول في حديث لوكالة النبأ للأخبار، "أطلق المستشفى البيطري حملة تلقيحات ضد أهم الامراض التي تصيب الحيوانات وتأتي هذه الحملات وفق خطط موضوعة مسبقا وذات منضور بعيد بهدف القضاء على الأمراض الانتقالية والأمراض التي تسبب خطر على صحة الإنسان".

واضاف عبد الرسول، "من هذه الحملات الحملة التي انطلقت في 22 أيلول وهي للتلقيح ضد مرض جدري الأغنام ومرض طاعون المشترات الصغيرة ppr وتستهدف ما يقارب 115000 رأس غنم وماعز في المحافظة موزعة على 9 فرق في القضية والنواحي".

وذكر مدير المستشفى البيطري ، أن "الحملة التي سبقت هذه الحملة كانت لتلقيح الأبقار والجاموس ضد الحمى القلاعية ومرض التسمم المعوي للاغنام والماعز واستهدفت ما يقارب 53000 رأس بقرى و108000راس غنم".

يذكر أن هذه الحملة تستمر لغاية 22من تشرين الثاني بهدف تلقيح جميع الحيوانات المستهدفة لحماية الثروة الحيوانية من أي خطر قد يلحق الضرر بالاقتصاد العراقي.



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