الفتح: هناك كتل تؤيد ضرب مخازن الحشد واستهداف قياداته

2019/09/23 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب عن تحالف الفتح عبد الامير تعيبان، اليوم الاثنين، ان هناك قوى سياسية للأسف الشديد تؤيد ضرب مخازن اسلحة الحشد الشعبي واستهداف قياداته.وقال تعيبان، في حديث النبأ للإخبار، ان "هناك قوى سياسية لا تريد الخير للعراق، حيث انها تتمنى ان يكون البلد حتى الوصاية الدولية".

وأضاف، ان "تلك الكتل أعربت عن سرورها بضرب مقرات الحشد الشعبي من قبل طائرات الكيان الصهيوني، ولم يكن لها موقف او بيان استنكار واضح، والشعب العراقي يعلم جيد من هذه الجهات".

واكد، انها "تريد بطريقة واخرى حل الحشد الشعبي، الذي ساهم بشكل كبير بتحرير المدن التي كان يتواجد فيها تنظيم داعش الارهابي، مبينا انها ذات الكتل التي تضغط على رئيس الوزراء لمنعه من اتخاذ قرارات استراتيجية وتاريخية بشأن الاعتداءات الاجرامية التي تعرض لها الحشد".



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