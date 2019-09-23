2019/09/23 | 18:21

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انطلاق مهرجان تراتيل سجادية الدولي السادس في كربلاء بمشاركة عربية واجنبية

تأریخ التحریر: : 2019/9/23 18:18

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