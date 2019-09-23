فالفيردي: أشعر بالقلق على برشلونة

2019/09/23 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، جاهزية فريقه لخوض مواجهة فياريال، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة ماركا "فياريال خصم معقد، لقد بدأ الموسم بشكل جيد مستفيدًا من الصعوبات التي واجهها الموسم الماضي، وهو فريق يجعل المباراة صعبة ويملك سرعة كبيرة".وأضاف "فياريال يمتلك لاعبين مميزين مثل كازورلا، لا أعرف ما إذا ستكون مباراة الهدف الواحد، لكن علينا أن نستفيد من اللعب على ملعبنا، ونتخلص مما يحدث لنا خارجه من نتائج".وتابع "يتعين علينا التركيز على هذا الموسم لتحليل ما يحدث حاليًا، وبالنظر للعام الماضي فنحن عانينا ثم عدنا وفزنا على ليفربول، لكن خارج ملعبنا لم نحقق النتائج الجيدة لأننا لم نلعب بشكل جيد".وأردف "هناك متطلبات كثيرة، وفي برشلونة تكون الطموحات أكبر والمدرب دائمًا في دائرة الضوء، نحن لم نبدأ هذا الموسم بشكل جيد وعلينا العودة، حان الوقت للتغلب على ذلك الموقف كما حدث العام الماضي".وأوضح "في كرة القدم الحديث عن الأزمات يكون سريعًا، فأنت تدخل في أزمة 3 أيام وتُغادرها أيضًا في 3 أيام، وهذا ما يتعين علينا تجربته، يتوجب علينا حصد 6 نقاط في المباراتين المقبلتين لاستعادة الهدوء".وعن استبعاد إيفان راكيتيتش من القائمة، أجاب "إذا لم يكن موجودا، فذلك لأن هناك من ينوب عنه".ونوه "جريزمان لعب كمهاجم وعلى الجناح، لكننا لم نظهر بشكل جيد هجوميًا خارج ملعبنا، لكن الأمر لا يتعلق بجريزمان أو أنسو أو كارليس بيريز أو سواريز، المشكلة جماعية ويجب علينا أن نتحسن".وحول عودة ألينيا للقائمة، أوضح "لم يحدث أي شيء معه، الأمر يعتمد على الظروف.



ديمبلي يُسبب عدم التوازن للخصم، نأمل أن يُظهر موهبته، كارليس بيريز رغم استبعاده سيظل مع الفريق الأول".وواصل "بيكيه ولينجليت؟ العام الماضي شاركا في الكثير من المباريات، لكننا نمتلك لاعبين بدلاء يمكنهم تقديم المساعدة مثل توديبو ولاعبي فرق الشباب.



فيربو يجب أن يكون في وضع يسمح له باللعب".وعن لقاء فياريال، كشف "بدء المباراة بتسجيل هدف أمر يساعد على الفوز كما حدث ضد فالنسيا، فهو يتطلب الجهد الإضافي، والجمهور كان معنا دائمًا ويريد أن يرى الفريق ينتصر".وحول أزمة استقبال الأهداف، علق "إذا هاجمت بشكل جيد فإن الخصم سيهاجمك بشكل أقل، وهو أمر يجب أن نأخذه في الاعتبار، ليس من الطبيعي أن يُحتسب علينا 3 ركلات جزاء في 6 مباريات، وليس من المنطقي أن يسجل ضدنا فالنسيا وبيتيس أثناء سيطرتنا".واختتم "ريال مدريد؟ أنا قلق على البارسا، لكن الملكي فريق رائع والمنافسة ستكون قوية ونحن سنعود كما كنا من قبل".



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