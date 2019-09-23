بارزاني: داعش مازال يمثل تهديداً كبيراً في بعض مناطق العراق

2019/09/23 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ اربيل

أكد

رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، أن تنظيم داعش مازال يمثل

تهديداً كبيراً في بعض مناطق العراق.

وذكر

بيان لرئاسة حكومة كردستان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “رئيس

حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، استقبل اليوم، وفداً عسكرياً أمريكياً برئاسة

قائد العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة اللواء إريك تـ.



هيل والوفد المرافق

له”.

ونقل

البيان، عن بارزاني قوله إن “تنظيم داعش مازال يمثل تهديداً كبيراً في بعض

مناطق العراق، وإنه يعيد تنظيم صفوفه لشن الهجمات”، مشيرا الى “وجود

تعاون أمني بين قوات البيشمركة والقوات العراقية لمواجهة تهديدات داعش”.

وبشأن

العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، أكد بارزاني أن الإقليم “لمس

إشارات ايجابية من جانب بغداد للبت في المشاكل العالقة على اساس الدستور”.

بدوره

أشاد قائد العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة، بالتنسيق السائد بين حكومة

الإقليم والحكومة الاتحادية، وقال “نحيي التنسيق الموجود بين قوات اقليم

كردستان والحكومة الاتحادية، لأنه ضروري في استتباب الأمن بشكل أكثر”، مبديا

“استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم بهذا الصدد”.

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