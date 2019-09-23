التاسع من الشهر المقبل موعد انطلاق دوري الدرجة الاولى

2019/09/23 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات اجريت، اليوم الاثنين، قرعة منافسات دوري الدرجة الاولى لمجموعة بغداد في مقر اتحاد كرة القدم، وبحضور ممثلي الاندية المشاركة للدوري، والبالغ عددهم ٢٢ فريقا، وحددت اللجنة موعد انطلاق الدوري يوم التاسع من الشهر المقبل، حيث قسمت الفرق على اربع مجاميع، وضمت المجموعتان الاولى والرابعة كلا منهما ستة فرق، فيما ضمن الثانية والثالثة خمسة فرق..

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