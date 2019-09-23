2019/09/23 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

كشف مصدر محلي في محافظة بابل، الاثنين، عن اعتقال مدير خزينة محافظة بابل السابق بتهمة اختلاس اموال الدول...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر يكشف عن اعتقال مدير خزينة بابل السابق بتهمة اختلاس اموال الدولة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر يكشف عن اعتقال مدير خزينة بابل السابق بتهمة اختلاس اموال الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).