عدنان درجال يكسب شكواه في محكمة الرصافة ضد الاتحاد العراقي

2019/09/23 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) … اصدرت محكمة جنايات الرصافة، حكمها بشان قضية تزوير اوراق ترشح النجم الدولي السابق عدنان درجال، لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وكان قاضي محكمة جنايات الرصافة، قد قررخلال الاسبوع الماضي، تأجيل النطق بقرار الحكم بحق كل من صباح رضا ووليد طبرة وستار زوير، المتهمين بقضية تزوير أوراق ترشح عدنان درجال إلى اليوم الاحد.

وقال مصدر في المحكمة في تصريح صحفي تابعته (المستقلة)، إن “محكمة جنايات الرصافة حكمت على امين سر اتحاد الكرة صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير بالحبس لمدة سنة و6 اشهر بخصوص قضية التزوير الخاصة بعدنان درجال”.

ومن المقرر ان تصدر المحكمة قرارها بشأن عضو لجنة العلاقات الدولية في اتحاد الكرة وليد طبرة، بذات القضية.

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