2019/09/23 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت هيئة المنافذ الحدودية/ منفذ طريبيل الحدودي، اليوم الاثنين، عن ضبط عجلة محملة بمادة (النستلة) تم التلاعب في وصف البضاعة سببت هدرآ بالمال العام.وقالت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “اذ تم ضبط العجلة عند بوابة الخروج عند سيطرة البحث والتحري بعد إكمال المعاملة الكمركية داخل المنفذ، بعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تضبط تلاعبا بوصف بضاعة سبب هدرا للمال العام في طريبيل وكالة خطوة برس.

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