اسلام آباد تعلن استعداداها للحرب في حال أشعلتها نيودلهي

2019/09/23 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي، أن بلاده مستعدة لخوض حرب ضد الهند حال أقدمت الأخيرة على إشعالها.

وخلال استقباله وفدا إعلاميا تركيا في العاصمة

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