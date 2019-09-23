علاوي يبحث مع السفير الاردني تطورات الاوضاع في المنطقة

2019/09/23 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس المنبر العراقي اياد علاوي ،اليوم الاثنين، مع سفير الاردن لدى العراق منتصر الزعبي، تطورات الاوضاع في المنطقة ومساعي التهدئة واحلال السلام فيها.

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