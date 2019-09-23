السوداني: هيئة الصناعات الحربية ستدعم الأمن والاقتصاد الوطني وتنمي الخبرات العراقية

2019/09/23 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي استناداً الى احكام المادتين (61/البند اولاً و80/ البند ثانياً) من الدستور.

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