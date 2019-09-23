العراق يحدد “جهة معادية” قصفت الحشد ويؤكد حق الرد في الوقت المناسب

2019/09/23 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء، ان الجهات الامنية حددت “الجهة المعادية” التي قصفت اهدافا داخل العراق بواسطة الطائرات المسيرة، مؤكدا ان العراق يبحث حق الرد في الوقت المناسب.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا ال حيدر لـ”گلگامش برس” ان “الاستهداف تم من جهة معادية للعراق يشار لها بالاصبع وهو استهداف خارجي وتم تحديده من قبل مستشار الامن الوطني فالح الفياض”.

واكد بالقول “يجب الاسراع بالتعاقد على منظومة الدفاع الجوي لحفظ السيادة الجوية العراقية”.

واضافال حيدر ان” هناك تشخيص واضح للجهة التي استهدف مقارا للحشد، وللعراق حق الرد في الوقت المناسب..علينا التركيز على تفعيل منظومة الدفاع الجوي وحماية الاجراء العراقية “.

وتابع ان “سيتم التعاقد قريبا حول شراء منظومة لدفاع جوي، ولدينا عدة خيارات للتعاقد”، من دون الاشارة الى وجهة الشراء.

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