2019/09/23 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KdkOapdxpY4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 🔴 بالمباشر - اصدار الجوازات .. بين التأخير والتسهيل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 🔴 بالمباشر - اصدار الجوازات .. بين التأخير والتسهيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).