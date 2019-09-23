2019/09/23 | 18:37

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مكتب عبد المهدي: افتتاح ستة مجسرات جنوبي بغداد بهذا الموعد

أعلن الفريق الركن محمد حميد البياتي السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء

عادل عبد المهدي، قرب افتتاح ست مجسرات في قضاء المحمودية جنوبي

بغداد.

وقال البياتي في تصريح صحفي، إنه "بناء على طلب العشائر في قضاء

المحمودية، المناطق المحاذية للطريق السريع سيتم فتح المجسرات من

مجسر رقم (1) الى مجسر رقم (6) خدمة للصالح العام".

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