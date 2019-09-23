2019/09/23 | 18:37

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الكشف عن جريمة قتل لفتاة والقبض على الجناة بكربلاء (صورة)

تحت اشراف قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني، تمكنت مكافحة

اجرام كربلاء من كشف جريمة قتل لفتاة تبلغ من العمر 23 عاماً والقاء

القبض على الجناة بسرعة فائقة،

وذكر بيان لشرطة كربلاء: بعد ان استخبرت مفارز مكافحة الاجرام حول

مقتل فتاة شنقا واطلاق النار عليها ورميها في منطقة تجاوز حي

النضال على الفور تم تشكيل فريق عمل امني تحت اشراف قائد شرطة المدينة

وبمتابعة ميدانية من العميد صباح سهيل مدير قسم مكافحة الإجرام وضباط

ومنتسبي المكافحة الابطال للوقوف على ملابسات الحادث، هذا وبعد جمع المعلومات الاستخباراتية الكاملة تم استنفار كافة الفرق

التحقيقية المختصة للقبض على منفذي الجريمة وفعلا اثمرت الجهود

الكبيرة اعتمد فيها على الخبرة والفراسة والدراسة العلمية للموضوع

وبعد جمع الادله والقرائن تم التوصل الى مرتكبي الجريمة والقاء القبض

عليهم خلال ساعة من ارتكابهم جريمة قتل ابنتهم غسلا للعار ،مشيرا إلى احالتهم الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية

اللازمة بحقهم لنيل جزائهم العادل .

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