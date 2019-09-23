بدء اجتماع الاتحاد الوطني والديمقراطي في اربيل

2019/09/23 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ اليوم الاثنين اجتماع الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة اربيل .وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني , ان الاجتماع الذي انعقد على مستوى المكتبين السياسيين للحزبين يبحث الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بشان تشكيل الحكومة ووضع محافظ لكركوك”.واضاف, انه سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المسائل الاخرى”./انتهى

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