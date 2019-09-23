تقرير: إيران تنقل عشرات الصواريخ إلى فصائل شيعية في العراق عبر معبر جديد

2019/09/23 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت صحيفة "اندبندنت عربية"، بأن إيران أرسلت في الأيام الأخيرة عشرات الصواريخ لفصائل شيعية في العراق.وفقًا للتقرير، فقد تم نقل الصواريخ عبر معبر بري، الذي تم فتحه مؤخرًا لحركة البضائع شرق العراق، بعد بضعة أشهر من إغلاقه، ومعظم الصواريخ من الصواريخ الباليستية ذات المديات المختلفة، موزعة بين قواعد الفصائل الشيعية الموالية لإيران في محافظة ديالى.ووفقاً لمصادر استخبارية في العراق، فقد استغلّت إيران، إعادة فتح المعبر الحدودي مع العراق، الذي كان مغلقاً لأشهر، لإدخال شحنات من الصواريخ إلى محافظة ديالى، شرق البلاد، على أن تُوزّع في محافظات أخرى.ولا تستبعد المصادر أن تكون هذه الشحنات، جاءت لتعويض أسلحة إيرانية تعرّضت إلى هجمات خلال الأسابيع الأخيرة في العراق وسوريا.وتتوقع دوائر استخبارية وسياسية في بغداد، "شن المزيد من الغارات من مصادر غير معروفة" على قواعد ومعسكرات "الحشد الشعبي" الموالية لإيران في الأسابيع المقبلة.بحسب تقرير الصحيفة.

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