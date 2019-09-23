تقرير: “الدوبة” مترو المثنى في القرن العشرين.. أقدم وسيلة نقل لا تزال قيد الاستخدام!

2019/09/23 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير : يس عراق في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم المختلفة على إدخال وسائل النقل المتطورة لخدمة مواطنيها ، لا تزال “الدوبة” أقدم وسيلة بدائية تستخدم في محافظة المثنى لتسهيل عبور التلاميذ بين جانبي النهر في القرن العشرين.ويقول ذوو التلاميذ لمراسل “يس عراق”، إنه بدلا من السعي لايجاد جسر للمشاة في المنطقة لا […]

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