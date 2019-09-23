2019/09/23 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – الاتجاه برس

رفعت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، الجلسة الخامسة من السنة التشريعية الثانية إلى يوم غد الثلاثاء.

وشهدت الجلسة، تأدية وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي يؤدي اليمين الدستوري نائباً في البرلمان، والتصويت على مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي.

كذلك شهدت الجلسة، إنهاء مناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، وإنهاء مناقشة مشروع قانون استيفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير زراعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يرفع جلسته إلى الغد) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يرفع جلسته إلى الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).