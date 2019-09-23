السامرائي يشدد على الالتزام بالمعايير والضوابط في توزيع الدرجات الوظيفية الخاصة بتربية صلاح الدين

2019/09/23 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ صلاح الدين

شدد

رئيس حزب المسار النائب مثنى السامرائي، الاثنين، على ضرورة الالتزام بالمعايير

والضوابط في توزيع الدرجات الوظيفية الخاصة بتربية محافظة صلاح الدين، داعيا

بالوقت ذاته الى وضع خطط مفصلة للنهوض بالواقع التربوي والتعليمي في المحافظة.

وذكر

المكتب الاعلامي للسامرائي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان”

السامرائي وخلال زيارته المديرية العامة لتربية محافظة صلاح الدين التقى بعدد من

كوادرها وفي مقدمتهم المدير العام أمجد طلمس، وذلك للإطلاع على استعداداتها

لاستقبال العام الدراسي الجديد وألية توزيع الدرجات الوظيفية المخصصة لها .

وشدد

السامرائي بحسب البيان على “ضرورة وضع خطط مفصلة للنهوض بالواقع التربوي

والتعليمي في المحافظة، ودعم الكوادر التدريسية، فيها والعمل على سد النقص الكبير

في عدد الأبنية المدرسية، إضافة لضرورة تأهيل الأبنية المدرسية الحالية والتي

تعاني من تهالك كبير بسبب الإهمال وسوء الاستخدام”.

كما

أكد السامرائي خلال اللقاء على “ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط والأليات

التي حددها القانون لتوزيع الدرجات الوظيفية وتوزيعها على جميع أقضية ونواحي

المحافظة وفقاً لأحتياج كلٍّ منها واستناداً للكثافة السكانية فيها”.

وطالب

السامرائي “مديرية تربية المحافظة باطلاع نواب المحافظة على خطط المديرية

والموازنات المخصصة لها والعقبات التي تواجه عملية التنفيذ والالتزام بالقوانين

المنظمة لعملية إحالة المشاريع وبطريقة شفافة تضمن نزاهة الإجراءات وكفاءة

التنفيذ”.

من

جانبه شكر مدير عام تربية المحافظة أمجد طلمس النائب السامرائي على “اهتمامه

بالمسيرة التربوية ودعمه للخطط الهادفة لتطوير العملية التربوية والتعليمية

بمحافظة صلاح الدين”.

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