2019/09/23 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ni2FBRu6k9g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد المهدي من الصين: سنحاول توفير بيئة استثمارية أفضل في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد المهدي من الصين: سنحاول توفير بيئة استثمارية أفضل في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).