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شاهد بالفيديو.. عبد المهدي من الصين: سنحاول توفير بيئة استثمارية أفضل في العراق


شاهد بالفيديو.. عبد المهدي من الصين: سنحاول توفير بيئة استثمارية أفضل في العراق
2019/09/23 | 18:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: Ni2FBRu6k9g

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