الفريق الركن البياتي يعلن قرب افتتاح ستة مجسرات جنوبي بغداد

2019/09/23 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفريق الركن محمد حميد البياتي السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قرب افتتاح ست مجسرات في قضاء المحمودية جنوبي بغداد.وقال البياتي في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى ، إنه “بناء على طلب العشائر في قضاء المحمودية، المناطق المحاذية للطريق السريع سيتم فتح المجسرات من مجسر رقم (1) الى مجسر رقم (6) خدمة

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