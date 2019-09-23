ثمانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم في ختام المباحثات بين الصين والعراق

2019/09/23 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، ثمانية اتفاقات ومذكرات تفاهم في ختام المباحثات بين العراق والصين.وذكر مكتب عبد المهدي في بيان، ان "الحكومتين العراقية والصينية وقّعتا في بكين اليوم، ثمانية اتفاقات ومذكرات تفاهم بحضور وإشراف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، في ختام جولة المباحثات الموسعة بين الوفدين الرسميين العراقي والصيني التي جرت في بكين اليوم، برئاسة عبد المهدي ورئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي كه تشيانغ".

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله، إن "العلاقات العراقية الصينية تمر بأفضل حالاتها ونتطلع الى تقدمها مستقبلاً وان الاقتصاد الصيني مفخرة للشرق والشعوب النامية، مستعرضاً التطورات التي يشهدها العراق في مجال الأمن والاستقرار والحياة الطبيعية التي تشهدها بغداد والمحافظات بعد رفع الحواجز وفتح الطرقات".

وأوضح، ان "العراق دخل مرحلة جديدة وهي تقديم الخدمات والإعمار ومحاربة الفساد والبيروقراطية بعد الانتصار على داعش والتضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب العراقي الذي عانى ويلات الحروب والدكتاتورية وحرمانه من مقومات الحياة الكريمة في حصار مزدوج خارجياً وداخلياً، مروراً بالإرهاب والدمار الذي رافقه، ونتطلع اليوم لتحويل التعاون الى فرص استثمار يقطف شعبنا ثمارها".

وأشار إلى، أنه "جرى بحث الاوضاع في المنطقة والمواقف المتطابقة للبلدين ازاءها وعلاقات العراق الجيدة مع جميع دول الجوار والمنطقة والعالم والتي تخدم امن واستقرار البلاد وعموم المنطقة".

ووجه عبد المهدي، دعوة لنظيره الصيني لزيارة بغداد واضافة واستكمال العمل ببقية مذكرات التفاهم، وتم قبولها والاتفاق على موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.انتهى/ ف

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