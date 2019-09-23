اتحاد القدم يجري قرعة دوري الدرجة الاولى

2019/09/23 | 18:56

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بغداد:سومر نيوز

جرت قرعة منافسات دوري الدرجة الاولى لمجموعة بغداد في مقر اتحاد كرة القدم، اليوم الاثنين، بحضور ممثلي ال...

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