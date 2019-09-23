الدفاع النيابية: اغلب الكتل السياسية مصرة على تمرير قرار اخراج القوات الامريكية

2019/09/23 | 18:56

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بغداد:سومر نيوز

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، ان اغلب الكتل السياسية مصرة على تمرير قرار اخراج القوات الام...

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