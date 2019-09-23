تقرير: 410 حالات فساد مالي وإداري تجتاح مفاصل هذه الوزارة

2019/09/23 | 18:56

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سومر نيوز: بغداد..



اصدر مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، الأحد، تقريرا يُغطي شهر آب الماضي، يفصل فيه مؤشرات الفساد ا...

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